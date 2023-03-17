По словам Михаила Васильева, по сравнению с московскими и питерскими торгово-развлекательными центрами ситуация на казанском рынке ситуация немного лучше. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани в 2022 году посещаемость торговых центров упала на 10% по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщил руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев. По его словам, показатели за первые два месяца 2023 года оказались на 5% ниже аналогичного периода прошлого года. Это связано с постепенной адаптацией к текущим экономическим условиям, в том числе посредством формирования фактора отложенного спроса.

Кроме того, по сравнению с московскими и питерскими торгово-развлекательными центрами ситуация на казанском рынке ситуация немного лучше. Так, за январь-февраль посещаемость в Москве была на 8% ниже уровня 2022 года, в Санкт-Петербурге - на 7%.

Напомним, ранее казанский стилист рассказала «КП-Казань» о новинках в моде 2023 года.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram