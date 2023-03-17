В Казани проведут военные сборы для офицеров из Марий Эл

За всеми, кто был призван на военные сборы, сохранят рабочее место Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Марий Эл по поручению главы Юрия Зайцев прошло совещание на тему организации плановых военных сборов.

Как уточнили в отделе информационной работы администрации главы Республики Марий Эл, сейчас военкоматы рассылают повестки для уточнения военно-учетных специальностей и упорядочивания документов.

- Все проходит в плановом режиме. Ежегодно начальником Генерального штаба ВС РФ утверждается план проведения военных сборов с гражданами, пребывающими в запасе. В последние годы по ряду причин, в том числе и из-за пандемии, подобные сборы реально не проводились, - уточнили в администрации.

Как сообщил заместитель руководителя оперативного штаба Евгений Кузьмин, план проведения военных учебных сборов был утвержден 22 февраля на основании соответствующего указа главы государства.

В администрации уточнили, что учебные сборы подготовки офицеров по военно-учетным специальностям будут проходить на протяжении 40 дней – с 17 марта по 26 апреля. Место проведения - Казанское высшее танковое командное училище.

Также сообщается, что за всеми, кто был призван на военные сборы, сохранят рабочее место, им будет выплачена средняя зарплата. Кроме этого, проведут все необходимые выплаты в соответствии с воинским званием и должностью.

Ранее мы сообщали, что в Казани для военкомата Советского района построят новое здание.

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