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НовостиОбщество17 марта 2023 7:51

В Казани проведут военные сборы для офицеров из Марий Эл

Они продлятся 40 дней
Адам САГАЛ
За всеми, кто был призван на военные сборы, сохранят рабочее место

За всеми, кто был призван на военные сборы, сохранят рабочее место

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Марий Эл по поручению главы Юрия Зайцев прошло совещание на тему организации плановых военных сборов.

Как уточнили в отделе информационной работы администрации главы Республики Марий Эл, сейчас военкоматы рассылают повестки для уточнения военно-учетных специальностей и упорядочивания документов.

- Все проходит в плановом режиме. Ежегодно начальником Генерального штаба ВС РФ утверждается план проведения военных сборов с гражданами, пребывающими в запасе. В последние годы по ряду причин, в том числе и из-за пандемии, подобные сборы реально не проводились, - уточнили в администрации.

Как сообщил заместитель руководителя оперативного штаба Евгений Кузьмин, план проведения военных учебных сборов был утвержден 22 февраля на основании соответствующего указа главы государства.

В администрации уточнили, что учебные сборы подготовки офицеров по военно-учетным специальностям будут проходить на протяжении 40 дней – с 17 марта по 26 апреля. Место проведения - Казанское высшее танковое командное училище.

Также сообщается, что за всеми, кто был призван на военные сборы, сохранят рабочее место, им будет выплачена средняя зарплата. Кроме этого, проведут все необходимые выплаты в соответствии с воинским званием и должностью.

Ранее мы сообщали, что в Казани для военкомата Советского района построят новое здание.

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