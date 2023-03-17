В Татарстане снизилась стоимость дизельного топлива

В конце января сообщалось о подорожании дизельного топлива Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После некоторого подорожания стоимость дизельного топлива в Татарстана начала падать. Так, за неделю оно стало дешевле на 0,12% (54,6 рубля). Такие данные приводит Татарстанстат.

Цены на бензин остались прежними: литр АИ-92 стоит 45,98 рубля, АИ-95 — 49,53 рубля.

В конце января мы сообщали о подорожании дизельного топлива. Тогда оно за неделю стало дороже на 0,19%. Прибавил в цене и АИ-95.

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