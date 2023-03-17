В Татарстане выявлено шесть случаев кори

План по вакцинации от кори в Татарстане выполнен на 15% Фото: Олег ЗОЛОТО

В 2023 году в Татарстане зафиксировано шесть завозных случаев кори. Они выявлены среди людей, которые приехали из Таджикистана. Об этом «БИЗНЕС Online» рассказала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.

В данный момент все прилетающие в Татарстан пассажиры проходят санитарно-карантинный контроль в аэропортах. С начала года досмотрено более 1,4 миллиона пассажиров.

По данным на середину марта, план по вакцинации от кори в Татарстане выполнен на 15% - привито 16,4 тысячи человек.

Ранее в Роспотребнадзоре по Татарстану рассказали о ситуации с корью в республике.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram