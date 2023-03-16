Глава Татарстана Минниханов обсудил с председателем ДУМ РФ вопросы исламского образования

Фото: пресс-служба главы РТ

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов обсудил с председателем ДУМ РФ и Совета муфтиев России Равилем Гайнутдином вопросы сотрудничества в разных сферах. В частности речь шла о вопросах межконфессионального согласия и развития исламского образования. Помимо этого собеседники обсудили и ряд других важных вопросов.

В рамках своей поездки в Казань Гайнутдин не ограничился только встречей с Миннихановым. Он также запланировал посетить Болгарскую исламскую академию и принять участие в заседании Совета его ее учредителей.

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