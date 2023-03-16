В Казани задержали мужчину, зарезавшего девушку, с сайта знакомств

Фото: архив КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тело убитой 26-летней девушки обнаружил в ее же квартире сосед по подъезду. Он обратил внимание на открытую входную дверь.

Днем ранее убитая пригласила молодого мужчину к себе в гости. Известно, что с ним она познакомилась в интернете. В ходе встречи парочка поругалась. Да так сильно, что мужчина убил хозяйку квартиры, ударив ножом в шею.

Предполагаемого преступника удалось обнаружить с помощью камер видеонаблюдения. Там видно, как он убегал по улице Амирхана. Им оказался 22-летний мужчина, который приехал в Казань из стран ближнего зарубежья.

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