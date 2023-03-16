В Казани урегулировали вопрос с бастующими рабочими «ПЖКХ»

Фото: архив КП
Фото: Альберт ДЗЕНЬ
Напомним, что сегодня, 16 марта, в столице Татарстана сотрудники коммунальных служб устроили забастовку. Речь идет о грузчиках и водителях, которые жалуются на низкие зарплаты.
Казанцы начали переживать, что забастовка может нарушить график вывоза мусора и попросили руководство компании быстрее разобраться в ситуации.
Позднее генеральный директор «ПЖКХ» Андрей Губин сообщил, что ситуация была урегулирована и все работники вышли на линии. По его словам, собрание прошло конструктивно, а забастовка никак не повлияла на график вывоза отходов. Сторонам удалось прийти к соглашению.
Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram