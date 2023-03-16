В Казани урегулировали вопрос с бастующими рабочими «ПЖКХ»

Фото: архив КП Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Напомним, что сегодня, 16 марта, в столице Татарстана сотрудники коммунальных служб устроили забастовку. Речь идет о грузчиках и водителях, которые жалуются на низкие зарплаты.

Казанцы начали переживать, что забастовка может нарушить график вывоза мусора и попросили руководство компании быстрее разобраться в ситуации.

Позднее генеральный директор «ПЖКХ» Андрей Губин сообщил, что ситуация была урегулирована и все работники вышли на линии. По его словам, собрание прошло конструктивно, а забастовка никак не повлияла на график вывоза отходов. Сторонам удалось прийти к соглашению.

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