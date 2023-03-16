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НовостиОбщество16 марта 2023 16:00

В пятницу в Татарстане ожидается мокрый снег и 9 градусов тепла

А вот в воскресенье в Татарстане похолодает
Елена СКВОРЦОВА
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Фото: Антон ПИКУС

До воскресенья в РТ будет держаться теплая погода. Днем до 8-9 градусов тепла. Ночью прохладнее — столбик термометра будет опускаться ниже нуля.

В пятницу днем будет тепло — от 4 до 9 градусов со знаком плюс, к западным районам приблизиться атмосферный фронт с дождем. Ночью от минус двух до +3.

В ночь на субботу синоптики прогнозируют мокрый снег. Днем осадки могут потревожить жителей восточных районов РТ. А вот в воскресенье похолодает. Ночью прогнозируют до минус 11 градусов, а днем от −1 до +3. Такие данные сообщает гидрометцентр Татарстана.

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