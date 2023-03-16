Жители Татарстана рассказали о причинах увольнения с работы

Фото: архив КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Более 60% жителей РТ уволились с последнего рабочего места по собственному желанию, из-за небольшой зарплаты, недружелюбной атмосферы в коллективе и сложных отношений с начальством. Такие данные приводит платформа hh.ru. Чаще всего свои рабочие места покидают сотрудники образования, юристы, а также из сфер сельского хозяйства и добычи сырья.

Вместе с тем, 10% уволенных отметили, что ушли по сокращению. Здесь чаще всего работу теряют сотрудники из сфер автобизнеса, логистических служб и консалтинга. Часть из них были уволены из-за невыполнения плана и нарушение дисциплины. Другие же сообщили, что были иные причины, но не уточнили какие именно.

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