Учитель ОБЖ хранил более 200 патронов в своем кабинете школы в Чувашии

Фото: архив КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

55-летний учитель ОБЖ, работающий в одной из школ Моргаушского района Чувашии, хранил в сейфе своего рабочего кабинета более 200 патронов. Порядка 120 из них оказались рабочими и пригодными для стрельбы из спортивного оружия или охотничьего ружья.

По данным РЕН-ТВ, в начале месяца он отдал свои боевые запасы правоохранительным органам. Вместе с тем, как сообщают СМИ, самого огнестрельного оружия у учителя не было.

Информации о том, зачем преподавателю нужны были эти патроны, в открытом доступе не имеется.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram