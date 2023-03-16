Логопед из Казани оборудовала детский коррекционный кабинет с помощью нацпроекта МСП

Фото: министерство экономики РТ

Казанская предпринимательница, мама троих детей, нейропсихолог и логопед-дефектолог Лилия Рахимова с помощью нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» оборудовала специальный коррекционный кабинет для детей. Женщина приобрела необходимое оборудование, чтобы помогать юным пациентам с коррекцией речи. Сумма грантовой помощи составила более 300 тысяч рублей. Эти деньги она потратила на компьютер и специальные программы.

На этом Рахимова останавливаться не планирует и хочет масштабировать проект. Открыть новые рабочие места и кабинеты в других районах, а в перспективе открыть полноценные Центры для детей.

Напомним, что цель нацпроекта — поддержка бизнеса на всех этапах развития.

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