Власти Казани распорядились демонтировать 8 незаконных торговых объектов

Фото: архив КП Фото: Андрей АБРАМОВ

Инициатором демонтажа выступил заместитель главы исполнительного комитета Ильдар Шакиров. Он отметил, что нашел в городе еще 8 незаконно-установленных точек.

Так, владельцы нелегальных торговых объектов должны добровольно демонтировать их до 20 марта. В ином случае эти точки будут снесены в принудительном порядке в период с 21 марта по 18 июня этого года. К таким объектам отнесли павильоны и автофургоны.

Отметим, что эти 8 точек были обнаружены на улицах Южно-Промышленная, Даурская, Короленко, Адея Кутуя, Дорожная и др.

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