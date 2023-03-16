В Татарстане за 2022 год число детей-сирот увеличилось на 29%

В Татарстане отменены 74 решения о передаче ребенка на воспитания в семью. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В Татарстане в 2022 году общее количество детей, оставшихся без попечения родителей, составило 9,3 тысячи человек. Это на 5,3% больше, чем в 2021 году. Об этом на заседании комитета регионального Госсовета по социальной политике сообщила уполномоченный по правам ребенка в республике Ирина Волынец.

По ее словам, в Татарстане увеличилось количество неблагополучных семей, имеющих детей-инвалидов на 16%, а также семей, находящихся в социально-опасном положении - почти на 6%, детей-сирот - на 29%. Всего в рамках проекта «Вызов 112» было сформировано 381 сигнальная карточка, а 60 семей были поставлены на межведомственный учет.

- Дети-сироты - это дети, требующие особого внимания государства. В республике сохраняется положительная тенденция семейного устройства детей-сирот. Порядка 94% проживают в семьях опекунов, приемных родителей и усыновителей, - отметила Волынец.

Кроме того, отменены 74 решения о передаче ребенка на воспитания в семью. Из них 18 случаев произошло по инициативе органов опеки и попечительства, в 41 из них по инициативе самих приемных родителей. Это свидетельствует о невысоком качестве подготовки кандидатов, заявила детский омбудсмен.

- В социальных учреждениях Татарстана сейчас проживает 469 детей, что на 1% меньше по сравнению с 2021 годом. Возросло количество усыновления. Если в 2022 году соответствующее решение приняли по отношению к 74 детям, то в 2021 году было заключено на 2 меньше, - заключила Ирина Волынец.

Напомним, Ирина Волынец предлагает ввести в Татарстане принудительную медиацию. Эта система направлена на предотвращение разводов и сохранение семьи.

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