В Татарстане директора завода подозревают в неуплате 74,6 млн рублей налогов

С 2017 по 2020 года руководитель предприятия вносил в налоговые декларации ложные сведения. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

СУ СКР по Татарстану возбудил уголовное дело в отношении 48-летнего директора ООО «Ремонтно-механический завод». Его заподозрили в неуплате налогов в особо крупном размере.

По версии следствия, с 2017 по 2020 года руководитель предприятия вносил в налоговые декларации ложные сведения о взаимоотношениях с пятью контрагентами.

Таким способом он уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 74,6 миллиона рублей. Обстоятельства произошедшего выясняются, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Напомним, ранее в подобных махинациях заподозрили татарстанскую строительную компанию, которая не заплатила 244 миллиона рублей налогов.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram