У татарстанцев вырос интерес к смартфонам китайских производителей

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В тройке самых популярных производителей гаджетов новый лидер, а Apple снова не попал в топ. Эксперты МегаФона провели анализ, как за год изменились потребительские предпочтения жителей республики.

Чаще всего татарстанца можно встретить с гаджетом брендов Xiaomi и Samsung. Притом доля китайской марки растет — за год она увеличилась на 1,5% — до 25,6%. Проникновение корейских устройств, наоборот, по итогам февраля снизилось на 3% и сравнялось по процентам со вторым фаворитом. На третьей позиции — Huawai с результатом 18%. Apple, хотя и продемонстрировал заметный рост (3%) среди клиентов МегаФона, остался четвертым в рейтинге. Можно сделать вывод, что потребители стали меньше ориентироваться на престижность бренда, а больше на функциональность.

Подтверждает тенденцию перехода на гаджеты из Поднебесной статистика из салонов и интернет-магазина оператора. Самыми продаваемыми моделями в феврале стали Honor X8 128GB и Huawei Nova Y70 4/64GB. Покупатели чаще выбирали практичные решения с необходимым набором характеристик в среднем ценовом диапазоне.

В целом, за год в Татарстане стало больше владельцев смартфонов. Доля пользователей «умных» телефонов в феврале 2023 года составила 75%, что также на 3% больше прошлогодних цифр. В тоже время в регионе заметно снижается число кнопочных телефонов, которые используются только для звонков — за год их стало меньше на 21%. Это связано с тем, что мобильный интернет появляется даже в небольших населённых пунктах, и селяне быстро осваивают цифровые возможности, переходя на смартфоны.