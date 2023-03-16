Премьер-министр России подписал распоряжение о праздновании 220-летия КФУ

Оргкомитет должен будет разработать и утвердить план основных мероприятий. Фото: пресс-служба КФУ

В 2024 году в столице Татарстана отпразднуют 220-летие Казанского федерального университета. Соответствующее распоряжение о подготовке и проведении мероприятия подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Председателем организационного комитета назначен зампред федерального правительства Дмитрий Чернышенко. Его заместителями – раис Татарстана Рустам Минниханов и глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

Оргкомитет должен будет разработать и утвердить план основных мероприятий, приуроченных к празднованию 220-летия вуза.

Напомним, ранее ряд иностранных вузов прекратил сотрудничество с КФУ из-за внешнеполитической обстановки.

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