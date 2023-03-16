В Татарстане на долю малого и среднего бизнеса приходится 42% рабочих мест

Во многом стабильная работа малого и среднего бизнеса в республике была обеспечена мерами господдержки. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На заседании комитета Госсовета Татарстана по экономике, инвестициям и предпринимательству обсудили вопросы поддержки малого и среднего бизнеса.

На нем республиканский бизнес-омбудсмен Фарид Абдулганиев сообщил, что на долю малого и среднего бизнеса, включая самозанятых, в регионе приходится более 42% рабочих мест.

- Это огромная армия, от которой зависит социально-экономическое развитие республики. Во многом стабильная работа малого и среднего бизнеса была обеспечена мерами господдержки, а также активностью самих предпринимателей, — отметил Абдулганиев.

Также на заседании было объявлено, что Татарстан занимает четвертое место по России, как регион с наименьшим количеством административных барьеров для предпринимателей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram