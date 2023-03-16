Умер экс-начальник второго отдела Минздрава Татарстана Наиль Сафин

Похороны пройдут на мусульманском кладбище «Марджани» в поселке Самосырово. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

15 марта умер бывший начальник второго отдела Минздрава Татарстана Наиль Сафин. Причиной смерти стала продолжительная болезнь, сообщает пресс-служба ведомства.

Более 34 лет своей жизни Сафин посвятил системе здравоохранения, пройдя путь от врача до начальника второго отдела Минздрава республики. Он активно занимался общественной работой, участвовал в организации и проведении масштабных республиканских учений и тренировок с медицинской службой региона. Также Наиль Сафин был удостоен звания «Почетного ветерана здравоохранения Татарстана».

Церемония прощания проходит 16 марта в мечети Казан-нуры, она продлится до 13.00. Сами похороны пройдут на мусульманском кладбище «Марджани» в поселке Самосырово.

Напомним, на 54-ом году жизни не стало министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова. По предварительной информации, причиной смерти могла послужить остановка сердца.

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