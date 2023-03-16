В Новошешминском районе Татарстана во время паводка подтопило мост

Высота перелива над дорогой составляет пять сантиметров. Фото: 16.mchs.gov.ru

В Новошешминском районе произошло подтопление низководного мост вблизи села Слобода Архангельская. Это произошло из-за повышения уровня воды на реке Шешма, вызванным обильным таянием снега, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

- Отрезанных от жизнеобеспечения населенных пунктов нет. Эвакуация жителей не требуется, - отметили в ведомстве.

Высота перелива над дорогой составляет пять сантиметров. В связи с этим данный участок для движения транспорта закрыли. При необходимости автомобилисты могут воспользоваться объездной дорогой через поселок Тубылгы Тау.

Напомним, в ходе мониторинга паводковой обстановки в республике 15 марта было выявлено подтопление дорожного полотна на трех низководных мостах в Буинском (река Свияга) и Нурлатском (река Большой Черемшан) районах. Причиной стало обильное таяние снега.

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