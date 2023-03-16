Жители 17 районов Татарстана получат счета с доначислениями за вывоз мусора

Стоимость услуги вывоза ТКО будет зависеть от действующих нормативов с учетом срока исковой давности по тарифам, которые действовали последние три года. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Жители 17 районов Татарстана получат счета с доначислениями за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Квитанции им предоставят в марте, апреле и мае, сообщает пресс-служба УК «ПЖКХ».

Речь идет о жителях Зеленодольского, Арского, Высокогорского, Буинского, Пестречинского, Рыбно-Слободского, Балтасинского, Спасского, Сабинского, Алексеевского, Тетюшского, Дрожжановского, Апастовского, Камско-Устьинского, Кайбицкого, Атнинского и Верхнеуслонского районах. Стоимость услуги будет зависеть от действующих нормативов с учетом срока исковой давности по тарифам, которые действовали последние три года.

Отметим, доначисления назначаются тем жителям, которые в течение длительного времени пользовались услугой вывоза мусора без внесения платы. Это было выявлено в результате проверки по верификации жилых строений, кадастра и картографии, а также анализа охвата договорами по обращению с твердыми отходами.

Напомним, в Кукморском районе Татарстана жители пожаловались на отсутствие условий для вывоза ТКО. При этом им пришли повышенные счета за оплату этих услуг.

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