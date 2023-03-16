В Казани пропавшего пенсионера нашли мертвым

Причины гибели не разглашаются. Фото: ПСО «Лиза Алерт»

В среду, 15 марта, в Казани завершились поиски 85-летнего Люфа К. Мужчина был найден мертвым. Напомним, он ушел из дома 13 числа и больше не выходил на связь с близкими.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» заявку на поиски получили вечером 13 марта. После чего они прозвонили медицинские учреждения на наличие пропавшего, оповестили население в социальных сетях. Далее координатор поиска отправил патруль, который занимался опросом горожан, поклейкой объявлений. Тело мужчины было обнаружено утром 15 марта.

- Причины мы не комментируем, подробности поиска не разглашаем, - отметили в пресс-службе организации.

Как сообщил «КП-Казань» старший помощник руководителя СУ СК России по Татарстану Андрей Шептицкий, криминального следа в этой истории нет.

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