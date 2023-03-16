В Татарстане сотрудника колонии подозревают в покупке телефонов для заключенных

Причастность к совершению преступления экс-сотрудник колонии признал Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане расследуется уголовное дело в отношении 46-летнего бывшего командира отделения пожарной части исправительной колонии.

По информации следователей, в 2020 и 2021 году мужчина, договорившись с одним из заключенных, покупал, а потом приносил на территорию учреждения сотовые телефоны. За свои услуги он получил 25 тысяч рублей.

Причастность к совершению преступления экс-сотрудник колонии признал. Он заключен под домашний арест.

Ранее мы сообщали, что вывшего главу ОП «Сафиуллина» в Казани отправили в колонию на 9,5 лет по делу о взятках.

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