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НовостиОбщество16 марта 2023 5:19

В Набережных Челнах пропала женщина в полушубке с пакетом

Она не выходит на связь уже пять дней
Адам САГАЛ
Волонтеры просят помощи в поисках

Волонтеры просят помощи в поисках

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Набережных Челнах разыскивают 34-летнюю Викторию Миненко. Она перестала выходить на связь 11 марта.

Приметы: рост 173 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза серо-голубые. Одежда: предположительно серый или бежевый полушубок, кофта с капюшоном, платье, белые кроссовки. С собой был пакет.

Если вам что-либо известно о местонахождении этого человека, просьба позвонить по номеру 112 или 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный).

Ранее мы сообщали, что в Казани стартовали поиски пропавшего пенсионера.

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