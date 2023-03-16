«Единая Россия» не будет выдвигать кандидата на довыборы в Госсовет РТ

Решение принято «в целях сохранения представительства парламентских партий в Госсовете» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Отделение «Единой России» в Татарстане не планирует выдвигать своего кандидата на дополнительные выборы в Госсовет республике.

Как уточнили «Бизнес Online», в пресс-службе отделения, решение принято «в целях сохранения представительства парламентских партий в Госсовете Татарстана».

Напомним, что дополнительные выборы в Госсовет республики по Электротехническому одномандатному округу №20 состоятся 28 мая в Набережных Челнах. Место в парламента стало вакантным после назначения Олега Коробченко вице-премьером. Накануне он оставил должность руководителя регионального отделения «Партии Роста», его на посту сменил депутат Горсовета автограда, предприниматель Руслан Нигматуллин. Именно он будет представлять партию на майских выборах.

Ранее мы сообщали, что глава Минпромторга Татарстана Олег Коробченко призвал таксистов и курьеров идти работать на заводы.

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