Монумент Матери-покровительницы в Чебоксарах ждет ремонт в первом полугодии

ФОТО: телеграмм Дениса Спирина

Косметический ремонт монумента Матери-покровительницы в столице Чувашской Республики проведут в первом полугодии 2023-го. Планами поделился сити-менеджер в своем телеграмм-канале.

«Самый главный и узнаваемый символ столицы Чувашской Республики – монумент Матери-Покровительницы. В этом году исполняется 20 лет со дня его открытия. Видим, что назрела необходимость ремонта. Процесс начался не сегодня, о проблеме давно говорят специалисты. Плиточный (косметический) ремонт будет выполнен в первом полугодии, на эти цели выделяется финансирование», - поделился Спирин.

Глава администрации также обратил внимание горожан на то, что территория вокруг монумента будет огорожена.

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