Из горящего ТЦ «Мега Молл» в Чебоксарах эвакуировали 1200 человек

ФОТО: Главное Управление МЧС России по Чувашской Республике

Сегодня, 15 марта, около 14:00 в ТЦ «Мега Молл» в Чебоксарах произошло возгорание. Спустя 6 минут после сообщения об огне в здании на место приехали первые пожарные расчеты.

«К этому времени из ТЦ эвакуировались 1200 человек», - сообщают в пресс-службе МЧС.

Спасателями была обнаружена и пострадавшая – женщина, не сумевшая самостоятельно выйти на улицу. Ее вывели из здания торгового центра при помощи спасательного устройства.

В тушении огня в складском помещении на первом этаже были задействованы 113 человек и 56 единиц техники, в том числе от МЧС России – 66 человек личного состава и 18 единиц техники.

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