В этом году в Йошкар-Оле запланирован ремонт дорог на 10 улицах

Согласно информации, предоставленной администрацией Йошкар-Олы, по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в этом году отремонтируют участки асфальтобетонных покрытий проезжих частей на десяти улицах.

В их число входят:

- Строителей (от ул. Машиностроителей до ж/д переезда);

- Красноармейская (от ул. Вознесенской до ул. Машиностроителей);

- Водопроводная (от ул. Чапаева до ул. Машиностроителей);

- Якова Эшпая (от ул. Пролетарской до Ленинского проспекта);

- Орая (от ул. Водопроводной до ул. Пролетарской);

- Волкова (от ул. Красноармейской до ул. Водопроводной);

- Зарубина (от ул. Первомайской до ул. Анциферова);

- Анциферова (от ул. Свердлова до ул. Суворова);

- В. Интернационалистов (от Воскресенского пр-та до ул. Кирова);

- Царьградский проспект (от ул. Вознесенской до ул. Воинов – Интернационалистов).

Кроме ремонта дорог на 2023-й запланировано обновление плит перекрытий и балок в 7 тепловых камерах по улицам Волкова, Зарубина, Орая и Якова Эшпая. В планах также замена 89 люков и опорных колец на проезжей части улиц: Красноармейской, Якова Эшпая, Орая, Волкова и других.

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