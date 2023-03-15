В Татарстане будут судить 34-летнюю зампредседателя ТОС, прикарманившую премии и ноутбуки

В Татарстане будут судить 34-летнюю зампредседателя ТОС, присвоившую деньги и дорогостоящую технику Фото: Артем КИЛЬКИН

Дело зампредседателя «ТОС № 10» Лениногорского муниципального района накануне передали в суд. Женщину обвиняют в премировании себя и председателя, а также присвоении дорогостоящей техники. Она, кстати, свою вину признала и возместила причиненный ущерб.

В 2020 году ТОС, где трудилась обвиняемая, стала призером конкурса на лучшее территориальное управление. В связи с этим организации был выделен грант на благотворительность. После этого, по версии следствия, 34-летняя зампредседателя подготовила приказ о премировании себя и председателя на сумму 45 тысяч рублей, а также заявление от имени руководителя с просьбой перевести причитающиеся ему средства на ее счет, который в дальнейшем подписала за него.

Кроме того, обвиняемая составила заявления от своей родственницы и двух знакомых с просьбой о помощи, как якобы малоимущих, в приобретении ноутбуков, а также ряд фиктивных документов, которые подписала от имени руководителя и на их основании приобрела три ноутбука на сумму более 89 тыс. рублей. «Один она передала родственнице, а оставшимися воспользовалась по своему усмотрению. При этом никто из них к категории малоимущих граждан не относились», - сообщают в пресс-службе следственного комитета.

Накануне следователи завершили расследование дела и передали его в суд. Обвиняемая, в свою очередь, вину признала и уже возместила ущерб.

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