В ДУМ Татарстана рассказали об обязательных выплатах для мусульман в Священный месяц Рамадан

ФОТО: ДУМ РТ

14 марта были утверждены и озвучены размеры обязательных выплат в 2023 году для постящихся мусульман – фитр-садаки, фидьи и нисаба для выплаты закята.

Так, для выплаты закята определен нисаб в размере 454 000 рублей (по золоту). Для выплаты фитр-садака установлен размер нисаба – 41 000 рублей (по серебру). Размер фитр-садака при расчете по ячменю составил 150 рублей, по изюму – 800 рублей.

«Кроме того, в качестве искупления за невозможность держать пост по состоянию здоровья и при невозможности восполнить его в другой время установлена фидия – за каждый пропущенный день 350 рублей», - рассказали в ДУМ Татарстана.

Священный месяц для мусульман в этом году начнется 23 марта, и продлится он 29 дней. 21 апреля наступит великий праздник – Ид аль-Фитр – Ураза-байрам

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