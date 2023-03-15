Сброс жидких отходов «Камским Беконом» в реку Буклы взят на особый контроль Минэкологии Татарстана

ФОТО: Министерство экологии и природных ресурсов республики Татарстан

Специалисты Министерства экологии взяли на особый контроль сброс жидких отходов предприятием «Камский Бекон», произошедший 11 марта из-за разгерметизации трубы. Экологи, которые выехали на место в тот же день, определили, что отходы попали на сельскохозяйственные поля близ деревни Чершилы Тукаевского района, а также взяли пробы почвы.

Свинокомплексу удалось локализировать разлив жидкостей с помощью обваловки в тот же день. Инспекторы Прикамского ТУ Минэкологии взяли ситуацию на особый контроль и мониторили загрязнения в течение нескольких дней. Как показало наблюдение, отходы в реку Буклы, протекающую рядом, не попадают.

Однако 14 марта на горячую линию поступил звонок от жителя деревни Чершилы. Мужчина сообщил, что целостность земляной обваловки была нарушена. Оперативная группа сотрудников Министерства экологии и природных ресурсов республики Татарстан, выехавшая на место, провела отбор проб сточной воды и природной воды реки Буклы.

«По результатам исследований будет определен ущерб, нанесенный водному объекту. Также специалисты Минэкологии проводят отбор проб воздуха в зоне разлива с помощью передвижной экологической лаборатории», - рассказали в ведомстве.

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