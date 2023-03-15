Набережные Челны стали лучшими «по тарифам» в Республике Татарстан

Набережные Челны заняли первое место в рейтинге тарифной кампании 2023 года Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Сегодня, 15 марта, администрация Набережных Челнов поделилась предварительным рейтингом тарифной кампании 2023 года, в котором город занял лидирующую позицию. Второе и третье места получили Альметьевский и Нурлатский районы Республики.

При составлении рейтинга учитывались такие показатели, как уровень средневзвешенных тарифов на тепловую энергию, питьевую воду и водоотведение для населения, наличие утвержденных инвестиционных программ у регулируемых организаций, количество обращений граждан в Госкомитет и другие.

«Формирование рейтинга проводил Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам. В коммунальной сфере им регулируется деятельность порядка 240 организаций, оказывающих услуги населению в 43 муниципальных районах и 2 городских округах Республики Татарстан», - отмечают в мэрии Челнов.