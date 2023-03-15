СОБР из Казани задержал в Вятских Полянах мужчину, стрелявшего в сторону полицейских

Казанский отряд был территориально ближе, так как Вятские Поляны вплотную граничат с Татарстаном. Фото: пресс-служба Росгвардии Татарстана

В эту среду, 15 марта, в городе Вятские Поляны Кировской области местный 47-летний житель из окна своей квартиры в микрорайоне СХТ открыл стрельбу из ружья в сторону полицейских. По предварительным данным, никто из правоохранителей ранен не был. Хотя как рассказали «КП-Казань» местные жители, по городу распространяется информация о том, что все-таки одного из полицейских задело выстрелом.

Район СХТ тут же оцепили. Наступило некоторое затишье. Полицейские ждали помощи коллег из Росгвардии Татарстана. Так как Вятские Поляны по территориальному расположению находятся ближе всего к Казани, оттуда для задержания стрелявшего мужчины и были отправлены бойцы СОБРа.

- В ходе проведения оперативного мероприятия гражданин задержан. Оружие не применялось. Нарушитель передан правоохранительным органам, - сообщили «КП-Казань» в Росгвардии Татарстана.

Предположительно мужчина стрелял, находясь на балконе. Фото: пресс-служба Росгвардии Татарстана

Отметим, что по факту этой стрельбы следственный комитет Кировской области возбудил в отношении мужчины уголовное дело по статье «посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».

Как, в свою очередь, сообщил губернатор региона Александр Соколов, одной из причин того, что житель Вятских Полян открыл стрельбу из окна своей квартиры, мог стать запой – в течение 16 лет он не пил спиртного, пишет «КП-Киров».

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