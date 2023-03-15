Жители Татарстана еженедельно переводят мошенникам около 20 миллионов рублей

В Татарстане за январь-февраль 2023 года поступило 2,5 тысячи заявлений о мошенничестве. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане жители еженедельно переводят мошенникам около 20 миллионов рублей. Четверть таких преступлений составляют кражи с карт и мошенничества с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Об этом на пресс-конференции сообщил замначальника управления угрозыска МВД по республике Рамис Газимов.

Всего в регионе было совершено 13 тысяч подобных преступлений. А в день поступает порядка 30-35 обращений с заявлениями о них.

За январь-февраль поступило 2,5 тысячи заявлений о мошенничестве. При этом республика является лидером в Приволжском федеральном округе по количеству раскрытых краж и мошенничеств и занимает второе место по России по числу задержанных за дистанционное мошенничество.

Напомним, в Казани шесть подростков за неделю обманули пенсионеров на три миллиона рублей. Несмотря на возраст, им придется ответить за свои действия перед законом.

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