Татарстан в 2022 году смог подтвердить свой кредитный рейтинг. Фото: Антон ПИКУС

По итогам февраля 2023 года, госдолг Татарстана составил 103,7 миллиарда рублей. На 95% он состоит из обязательств по федеральным кредитам, а остальные 5% - из государственных гарантий. Об этом рассказал глава Минфина республики Радик Гайзатуллин.

По словам чиновника, Татарстан в 2022 году смог подтвердить свой кредитный рейтинг, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию из-за обострения геополитических процессов и санкций.

Министр также отметил, что у Татарстана нет обязательств по средствам, привлекаемых в виде банковских кредитов и выпусков государственных ценных бумаг, сообщает газета «Республика Татарстан».

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