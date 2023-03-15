В Казани шесть подростков за неделю обманули пенсионеров на 3 млн рублей

Курьеры являются соучастниками преступлений Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столице Татарстана шесть учеников одной школы, подрабатывая курьерами на телефонных мошенников, в течение одной недели забрали у пенсионеров 3 миллиона рублей. Информацию на пресс-конференции озвучил заместитель начальника управления уголовного розыска МВД по РТ Рамис Газимов.

Спикер рассказал, что мошенничества по схеме «родственник попал в ДТП» снова участились. Жертв убеждают передать курьерам деньги, чтобы «родных не привлекали к уголовной ответственности».

За прошлый год по такому сценарию в Татарстане пенсионеры лишились около 80 миллионов рублей.

- Курьеры являются соучастниками преступлений. Но пугает, что среди них часто встречаются школьники старших классов, — уточнил Газимов.

Ранее мы сообщали, что пенсионер из Казани лишился 450 тысяч рублей, доверившись мошенникам.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram