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НовостиПроисшествия15 марта 2023 12:56

В Казани шесть подростков за неделю обманули пенсионеров на 3 млн рублей

Несмотря на возраст, им придется ответить за свои действия перед законом
Адам САГАЛ
Курьеры являются соучастниками преступлений

Курьеры являются соучастниками преступлений

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столице Татарстана шесть учеников одной школы, подрабатывая курьерами на телефонных мошенников, в течение одной недели забрали у пенсионеров 3 миллиона рублей. Информацию на пресс-конференции озвучил заместитель начальника управления уголовного розыска МВД по РТ Рамис Газимов.

Спикер рассказал, что мошенничества по схеме «родственник попал в ДТП» снова участились. Жертв убеждают передать курьерам деньги, чтобы «родных не привлекали к уголовной ответственности».

За прошлый год по такому сценарию в Татарстане пенсионеры лишились около 80 миллионов рублей.

- Курьеры являются соучастниками преступлений. Но пугает, что среди них часто встречаются школьники старших классов, — уточнил Газимов.

Ранее мы сообщали, что пенсионер из Казани лишился 450 тысяч рублей, доверившись мошенникам.

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