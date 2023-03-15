В Чебоксарах будут судить мужчину, по вине которого случился смертельный пожар в общежитии

В происшествии пострадали более 20 человек, в том числе 10 детей. Фото: пресс-служба Прокуратуры Татарстана

Прокуратура Ленинского района Чебоксар передала в суд уголовное дело в отношении мужчины, по вине которого произошел пожар в общежитии по улице Шевченко. В результате происшествия от отравления угарным газом погибла девушка.

По версии следствия, днем 5 января обвиняемый находился у себя в квартире в состоянии алкогольного опьянения. Он закурил самодельную сигарету, после чего не затушил ее и бросил на пол. От табачного изделия произошло возгорание мебели, а затем и всего помещения.

Из-за несоблюдения мужчиной требований пожарной безопасности, жильцам дома был причинен ущерб в размере более 3 миллионов рублей.

Судебно-психиатрическая экспертиза также установила, что виновник пожара не в полной мере может осознавать свои действия и управлять ими. Поэтому он нуждается в применении принудительных мер медицинского характера, сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашии.

Напомним, из-за пожара в общежитии по улице Шевченко в Чебоксарах был введен режим ЧС муниципального уровня. В происшествии пострадали более 20 человек, в том числе 10 детей.

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