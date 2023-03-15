В Татарстане перестали работать сайт и приложение «Ак Барс Банка»

Сейчас проводятся восстановительные работы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В среду, 15 марта, в сервисах «Ак Барс Банка» произошел технический сбой. В результате перестали работать сайт, мобильное приложение и горячая линия.

В пресс-службе банка отметили, что сбой произошел из-за внешних обстоятельств. При этом они уверили клиентов организации в том, что их деньги и счета останутся в безопасности.

Из-за сбоя в сервисах «Ак Барс Банка» также временно не работает оплата картой в общественном транспорте Казани. Сейчас ведутся восстановительные работы.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram