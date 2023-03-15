ДРКБ вошла в Книгу рекордов России после удаления аневризмы двухмесячному ребенку

Маленькая пациентка на момент операции весила чуть более пяти килограммов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ДРКБ попала в Книгу рекордов России с редкой операцией по удалению врожденной аневризмы плечевой артерии двухмесячной девочке. Маленькая пациентка на тот момент весила чуть более пяти килограммов.

В мировой практике известно лишь 14 случаев таких операций у детей. Причем минимальный возраст ребенка был шесть месяцев.

С момента операции прошло уже три месяца, сейчас ребенок чувствует себя хорошо, кровообращение конечности полностью восстановлено, рассказали в Минздраве Татарстана.

Напомним, ранее в ДРКБ начали пересаживать детям костный мозг - это первый в истории здравоохранения республики такой метод трансплантации.

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