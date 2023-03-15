Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 марта 2023 11:22

ДРКБ вошла в Книгу рекордов России после удаления аневризмы двухмесячному ребенку

В мировой практике было проведено всего 14 подобных операций
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Маленькая пациентка на момент операции весила чуть более пяти килограммов.

Маленькая пациентка на момент операции весила чуть более пяти килограммов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ДРКБ попала в Книгу рекордов России с редкой операцией по удалению врожденной аневризмы плечевой артерии двухмесячной девочке. Маленькая пациентка на тот момент весила чуть более пяти килограммов.

В мировой практике известно лишь 14 случаев таких операций у детей. Причем минимальный возраст ребенка был шесть месяцев.

С момента операции прошло уже три месяца, сейчас ребенок чувствует себя хорошо, кровообращение конечности полностью восстановлено, рассказали в Минздраве Татарстана.

Напомним, ранее в ДРКБ начали пересаживать детям костный мозг - это первый в истории здравоохранения республики такой метод трансплантации.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram