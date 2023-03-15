В общественном транспорте Казани временно не работает оплата картой

Пассажирам рекомендовали иметь с собой транспортные карты или наличные. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В общественном транспорте Казани временно нельзя оплатить проезд банковской картой. В валидаторах кондукторов не проходит оплата. В связи с этим пассажирам рекомендуют иметь с собой транспортные карты или наличные, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

По информации АО «Транспортная карта», технический сбой произошел со стороны «Ак Барс Банка». Специалисты уже работают над решением проблемы и обещают исправить ее в ближайшее время.

Ранее мы сообщали, что в Казани не хватает более 1,6 тысячи кондукторов и водителей общественного транспорта.

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