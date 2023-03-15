Казанский ТЮЗ на фестивале «Золотая маска» покажет спектакль «Здесь был Кай»

Постановка была выбрана театроведами и критиками. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На сцене Московского академического театра имени Маяковского прошел показ спектакль «Здесь был Кай» от Казанского ТЮЗа. Эта переосмысление сказки Андерсена о Снежной королеве стало подростковой драмой об утрате и потере. Данный спектакль был выбран для внеконкурсной программы фестиваля «Золотая маска».

Классическая сказка Андерсона «Снежная королева» известна всем, но режиссер Артем Устинов и драматург Екатерина Тимофеева не просто реализуют знакомый сюжет, а перекладывают его на современный лад.

В маленьком северном городе бесследно пропадает мальчик Кай, а его сестра Герда верит в чудесное возвращение брата, которого забрала женщина в белой шубе. Театральный критик Павел Руднев отмечает, что в сюжет сказки вписана социальная проблема - уходящие дети, травмы нежной детской души и жажда разлуки с миром взрослых.

- Спектакль Артема Устинова не объясняет, почему люди бесследно исчезают, но он дарит надежду. Хотя глаза Эльмиры Рашитовой в роли немолодой Герды говорят о том, что не только знание умножает скорбь, изматывает и неизвестность, - говорит, в свою очередь, куратор программы и театровед Алексей Гончаренко.

Спектакль «Здесь был Кай» был создан в рамках федеральной программы «Культура малой Родины» и является совместным проектом Казанского ТЮЗа с татарстанским отделением добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

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