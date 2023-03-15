Прокуратура Казани рассказала, когда в городе закончится отопительный сезон

Претензии и жалобы можно подать в местный Исполком или в Госжилинспекцию Татарстана. Фото: Мария ЛЕНЦ

На календаре весна. Столбики термометров стремятся вверх. Приход тепла стал поводом для вопросов от жителей Казани на тему окончания отопительного сезона. В связи с этим городская прокуратура решила дать свои объяснения. Прежде всего, в надзорном органе отметили, что по установленным нормам топить дома можно прекращать при среднесуточной температуре +8 градусов, да и то если она продержится в течение пяти дней.

- Если речь идет не о централизованной системе подачи тепла, когда топят при помощи оборудования, которое является общим имуществом, то сроки отопительного сезона определяют сами владельцы квартир. Они должны совместно принять решение о начале и окончании подачи тепла. В случае, когда они не принимают такого решения, то это делает уполномоченный орган, - отметили в прокуратуре.

Там также добавили, что все претензии и жалобы о несвоевременном отключении подачи тепла или, наоборот, о его преждевременном включении, граждане могут подать в местный Исполком или в Госжилинспекцию Татарстана.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram