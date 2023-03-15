В Набережных Челнах медсестру тубдиспансера второй раз задержали пьяной за рулем

В ходе дознания медсестра полностью признала себя виновной Фото: Иван МАКЕЕВ

Прокуратура Набережных Челнов утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 43-летней медсестры Набережночелнинского противотуберкулезного диспансера.

По материалам дела, 20 января 2023 года нетрезвая женщина около 6:50 села за руль автомобиля, припаркованного у своего дома в поселке ЗЯБ. Затем без крайней необходимости поехала в новую часть города. Спустя 10 минут она была задержана инспектором ДПС в 26-м комплексе. Освидетельствование показало наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе - 0,605 мг/л.

Примечательно, что ранее женщина уже привлекалась к ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.

В ходе дознания медсестра полностью признала себя виновной в совершении преступления. Уголовное дело направлено в Набережночелнинский городской суд.

Ранее мы сообщали, что в Нижнекамске задержали 18-летнего водителя, который пьяным устроил погоню по городу.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram