В Татарстане названы 20 самых дефицитных специализаций врачей

Наименьший спрос в Татарстане на гематологов, нефрологов и пластических хирургов Фото: Мария ЛЕНЦ

Самые дефицитные специальности в медицине Татарстана назвали исследователи hh.ru. Они проанализировали вакансии врачей в республике.

Выяснилось, что самыми дефицитными специальностями стали неонатологи и травматологи – на одну вакансию приходится всего по 0,1 резюме. Непростая ситуация также с пульмонологами, эндоскопистами, анестезиологами, реаниматологами, офтальмологами.

Наибольший, но все равно далекий от нормы, уровень конкуренции за рабочие места отмечен лишь среди стоматологов-хирургов – 3,2 резюме на вакансию.

Топ-20 самых дефицитных специализаций среди врачей Татарстана

Наиболее востребованный врач Татарстана – терапевт. На этот профиль приходится 21% всех размещенных вакансий в сфере медицины. Следом идут

невролог и анестезиолог-реаниматолог (по 6%), педиатры, ортопеды и травматологи (по 5%).

Наименьший спрос в Татарстане на гематологов, нефрологов и пластических хирургов. За последний месяц по этим направлениям было только по одной вакансии.

Топ-10 наиболее востребованных среди работодателей Татарстана врачебных специальностей

Ранее мы сообщали, что в Нижнекамске врачи достали осколок мины из шеи бойца СВО.

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