В Татарстане названы 20 самых дефицитных специализаций врачей

Наименьший спрос в Татарстане на гематологов, нефрологов и пластических хирургов
Фото: Мария ЛЕНЦ
Самые дефицитные специальности в медицине Татарстана назвали исследователи hh.ru. Они проанализировали вакансии врачей в республике.
Выяснилось, что самыми дефицитными специальностями стали неонатологи и травматологи – на одну вакансию приходится всего по 0,1 резюме. Непростая ситуация также с пульмонологами, эндоскопистами, анестезиологами, реаниматологами, офтальмологами.
Наибольший, но все равно далекий от нормы, уровень конкуренции за рабочие места отмечен лишь среди стоматологов-хирургов – 3,2 резюме на вакансию.
Наиболее востребованный врач Татарстана – терапевт. На этот профиль приходится 21% всех размещенных вакансий в сфере медицины. Следом идут
невролог и анестезиолог-реаниматолог (по 6%), педиатры, ортопеды и травматологи (по 5%).
Наименьший спрос в Татарстане на гематологов, нефрологов и пластических хирургов. За последний месяц по этим направлениям было только по одной вакансии.
Ранее мы сообщали, что в Нижнекамске врачи достали осколок мины из шеи бойца СВО.
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