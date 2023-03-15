В Татарстане пройдут массовые учения по ликвидации ЧС

Данные учения позволят проверить свою готовность к сезонным рискам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду и четверг, 15 и 16 марта, в Татарстане в соответствии с Комплексным планом МЧС России на 2023 год пройдут командно-штабные учение с органами управления и силами РСЧС. В нем примут участие пожарные, сотрудники полиции и Росгвардии, медики Центра медицины катастроф, экологи и представители исполкома Казани, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, 15 марта в процессе учений отработают практические действия, связанные с обеспечением безаварийного пропуска весеннего половодья. А 16 марта изучат действия по защите населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от природных пожаров.

Участниками мероприятия станут 150 человек и 30 единиц техники .

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