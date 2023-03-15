В Госсовете Татарстана обсудили новые правила для охотников

Новая система сможет снять многие вопросы охотников по поводу распределения путевок Фото: Андрей АБРАМОВ

В Госсовете Татарстана прошло заседание Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

Комитет рассмотрел законопроект о внесении изменения в статью 135 Экологического кодекса РТ. Это связано с необходимостью приведения республиканского законодательства в соответствие с федеральным. Документ определяет срок старта подачи заявлений на получение разрешения на добычу охотничьих ресурсов в общедоступные охотничьи угодья. Речь идет о 10 календарных днях до начала открытия сезона охоты.

Помимо этого, документом определяется порядок распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между охотниками, в том числе жеребьевки. Сейчас она проходит с помощью метода случайной выборки с применением лототрона. Несмотря на то, что процедура проводится публично, с участием охотников и прессы, вопросы по прозрачности процесса все равно остаются. Предлагается организовать подачу заявок в электронном виде, охотники смогут отслеживать ход документа в режиме онлайн вплоть до розыгрыша.

По мнению председателя Государственного комитета РТ по биологическим ресурсам Федора Баткова, новая система сможет снять многие вопросы охотников по поводу распределения путевок на виды животных, квота на добычу которых мала - например, на сурка, барсук, глухаря.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане охотникам утвердили новые ограничения на добычу диких животных.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram