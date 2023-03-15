По словам жителя, многие водители повреждают колеса, когда проезжают по такой дороге. Фото: скриншот

Жители Кировского района Казани пожаловались на глубокие ямы на дорогах. Соответствующие фотографии опубликованы в одном из городских сообществ в социальных сетях.

Так, две глубокие ямы жители обнаружили по улице Залесной напротив супермаркета. По их словам, из-за этого в час пик образовываются пробки. Также многие водители повреждают колеса, когда проезжают по такой дороге.

- Из-за ям в час пик пробка ещё больше становится и колеса много кто повредил. Когда решат эту проблему? Из-за этого и ДТП может произойти, - написал пост один из жителей города.

Напомним, с 13 марта в Казани стартовал ямочный ремонт дорог. Сначала работы проведут на основных улицах, мостах, развязках, путепроводах. Затем они продолжатся на остальных проблемных участках.

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