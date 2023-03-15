Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 марта 2023 7:26

Жители Кировского района Казани пожаловались на глубокие ямы на дорогах

Их обнаружили на улице Залесной
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
По словам жителя, многие водители повреждают колеса, когда проезжают по такой дороге.

По словам жителя, многие водители повреждают колеса, когда проезжают по такой дороге.

Фото: скриншот

Жители Кировского района Казани пожаловались на глубокие ямы на дорогах. Соответствующие фотографии опубликованы в одном из городских сообществ в социальных сетях.

Так, две глубокие ямы жители обнаружили по улице Залесной напротив супермаркета. По их словам, из-за этого в час пик образовываются пробки. Также многие водители повреждают колеса, когда проезжают по такой дороге.

- Из-за ям в час пик пробка ещё больше становится и колеса много кто повредил. Когда решат эту проблему? Из-за этого и ДТП может произойти, - написал пост один из жителей города.

Напомним, с 13 марта в Казани стартовал ямочный ремонт дорог. Сначала работы проведут на основных улицах, мостах, развязках, путепроводах. Затем они продолжатся на остальных проблемных участках.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram