В Татарстане на федеральные деньги обновят школы по проекту «Успех каждого ребенка»

До 1 мая республика должна выставить тендеры необходимых работ и услуг. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Татарстане школы обновят в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка». Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу, комплекс мер направлен на организацию учебно-исследовательской, научно-практической и творческой деятельности в школах, занятий физкультурой и спортом. Координировать реализацию проекта будет Минобрнауки региона.

Кроме того, в обязанности Татарстана входит фотографирование школ до и после обновления. Это необходимо сделать не позднее 31 августа. Также до 1 мая республика должна выставить тендеры необходимых работ и услуг, не позже середины лета - подать заявки на предоставление федеральных субсидий и проконтролировать ход ремонта.

Отметим, федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» направлен на создание системы выявления и развития способностей и талантов детей и молодежи. Его основная задача состоит в обеспечении равного доступа детей к востребованным программам дополнительного образования.

Напомним, в 2023 году в Вахитовском и Приволжском районах Казани капитально отремонтируют девять образовательных учреждений. Речь идет о школах №80, №82, №88, №98, №160, гимназиях №6, №16, №19 и лицее №83.

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