Сотрудника инспекции Госстройнадзора Татарстана обвинили во взятке

Мужчина брал взятки квартирами и благоустройством Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

46-летнему руководителю инспекции Госстройнадзора РТ предъявили обвинение по статье 290 уголовного кодекса (ч.6) — получение взятки в особо крупном размере.

Так, по версии следствия в 2022 году, обвиняемый контролировал строительство 16-этажного дома в Лаишевском районе. Чтобы процесс проходил «гладко», он получил взятку в виде двухкомнатной квартиры по заниженной стоимости от заинтересованного лица за сокрытие недостатков, которые застройщик допустил при строительстве дома. Квартира была предоставлена его матери по цене 43 тысячи рублей за квадратный метр, что почти на 50 тысяч дешевле минимальной стоимости квадрата в этом доме. В общей сложности, сумма была занижена почти на 3 млн рублей.

Это не единственный инцидент с участием обвиняемого. Он также подозревается в получении взятки в 2018 году (в этот раз в виде благоустройства участка в Лаишево, который принадлежит его супруге), за свое покровительство субподрядной организации. Стоимость этой «сделки» составила 350 тысяч рублей.

Сейчас обвиняемый находится под стражей, проводятся следственные действия. СК России по РТ предлагает всем, кто пострадал от действий этого сотрудника обратиться в следственное управление.

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