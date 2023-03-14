В Татарстане предлагают расширить перечень детей для отправки в спеццентры

Особое внимание уделят детям, которые систематически уходят из дома Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Расширить список категорий подростков, которые могут быть помещены в центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, предложили депутаты Госсовета Татарстана. Подготовлен соответствующий законопроект.

- Речь идет об эффективном использовании профилактических возможностей ЦВСНП в работе с детьми и подростками, которые оказались в трудной жизненной ситуации или находятся в социально опасном положении, — указано в пояснительной записке к документу.

За минувший год в России было выявлено более 60 тысяч безнадзорных и беспризорных детей, которые нуждались в помощи государства, сообщает ИА «Татар-информ». Авторы законодательной инициативы считают, что особое внимание нужно уделить детям, которые систематически (три раза и более в течение года) уходят из дома.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах органы опеки лишили родительских прав мать троих детей.

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