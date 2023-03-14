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НовостиОбщество14 марта 2023 11:48

В Набережных Челнах объявлен конкурс на должность главы Комсомольского района

Место было вакантным два года
Адам САГАЛ
Обязанности главы района пока исполняет Фидарис Хабибуллин. Фото: администрация Комсомольского района

Обязанности главы района пока исполняет Фидарис Хабибуллин. Фото: администрация Комсомольского района

В Набережных Челнах объявлен конкурс на замещение вакантной должности главы Комсомольского района. Заявки принимаются до 4 апреля. Рассмотрение состоится 7 апреля.

Напомним, место стало вакантным после ухода Александра Кислова с должности главы района в марте 2021 года. Обязанности руководителя сейчас исполняет Фидарис Хабибуллин.

Ранее мы сообщали, что бывший вице-мэр Набережных Челнов Флера Андреева получила назначение на КАМАЗе.

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